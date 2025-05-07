Василий Анохин встретился с участниками СВО и их семьями в Шумячском районе

Особое внимание было уделено вопросам помощи бойцам после возвращения с фронта Губернатор Смоленской области Василий Анохин на своей странице в социальных сетях сообщил, что в Шумячском районе встретился с участниками СВО и их семьями, а также представителями ветеранских организаций.
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