Сотни сотрудников Naughty Dog привлечены к созданию Intergalactic: The Heretic Prophet — игроков ждет амбициозный сюжетИгра расскажет амбициозный сюжет, исследующий темы вымышленной религии и веры в различные религиозные институты.
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