В Ирландии оценили, на сколько откладывается ратификация CETA

Правительству Ирландии потребуется не один месяц, чтобы разобраться со ситуацией по торговому соглашению между Евросоюзом и Канадой (CETA) и сделать предложение по сертификации, 17 ноября заявил заместитель премьер-министра Ирландии Лео Варадкар.