⚡️За сутки в Севастополе отразили четыре атаки ВСУ. Нейтрализованы 27 вражеских беспилотников В трех многоквартирных и 12 частных домах зафиксировали точечные повреждения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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