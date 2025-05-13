Миронов предложил ввести ежегодные выплаты медикам, учителям и научным работникам

Депутат Государственной думы России Сергей Миронов и вице-спикер парламента Александр Бабаков внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о ежегодной выплате для медработников, научных работников, учителей, работников культуры и фармацевтов.
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