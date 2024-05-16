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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боттас, Гасли и Окон интересуются «Уильямсом» (Лоренс Барретто)

Гонщик «Уильямса» Алекс Албон подписал новый многолетний контракт с командой. Журналист сайта «Формулы-1» Лоренс Барретто напомнил, что у «Ред Булл», как считается, была опция первоочередного приглашения Албона в 2026 году.

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