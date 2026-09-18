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Тест по «Операции «Ы» и другим приключениям Шурика»: вспомните, кто из героев был в знаменитом кадре?

Тест по «Операции «Ы» и другим приключениям Шурика»: вспомните, кто из героев был в знаменитом кадре?

Напрягите память.В 1965 году зрители впервые увидели одну из главных советских комедий — «Операцию «Ы» и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая.

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