Администрация Северодвинска сообщила о наличии топлива на заправках 20 сентября

На большинстве АЗС города бензин и дизтопливо доступны, но действуют лимиты на отпуск, а на нескольких станциях бензин временно закончился — поставки ожидаются с 12:00 до 16:00.
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