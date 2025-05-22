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Новым главкомом Сухопутными войсками стал командующий группировкой «Центр» Мордвичев

Новым главкомом Сухопутными войсками стал командующий группировкой «Центр» Мордвичев

Его предшественник Салюков стал замсекретаря СовбезаГлавнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил России назначен генерал-полковник Андрей Мордвичев, командующий Центральным военным округом (ЦВО) и группировкой войск «Центр», пишет газета «Красная звезда».

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