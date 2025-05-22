Новым главкомом Сухопутными войсками стал командующий группировкой «Центр» Мордвичев

Его предшественник Салюков стал замсекретаря СовбезаГлавнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил России назначен генерал-полковник Андрей Мордвичев, командующий Центральным военным округом (ЦВО) и группировкой войск «Центр», пишет газета «Красная звезда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии