БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Не стоит забывать про дешёвый бензин

Не стоит забывать про дешёвый бензин

Всегда твердили и не устанем повторять, что относительно, хотя, конечно, не в отношении уровня зарплат, дешёвая энергия и недорогое топливо – это главное и чуть ли не последнее конкурентное преимущество российской экономики.

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Комментарии
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Валерий Вадимов
пока всё не будет национализировано...народ будет страдать..а верхушке пох..у них халява неограниченная...а народ инфантилен...и есть что терять,поэтому никто квакать не будет..да и партий нет,которые б повели за собой...все карманные ради пыли в глаза
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