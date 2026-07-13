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Драконы в супермаркете и русалки на пенсии: 16 забавных картинок

Драконы в супермаркете и русалки на пенсии: 16 забавных картинок

Мифические существа обычно ассоциируются с легендами, битвами и магией. Но что, если представить их в обычной жизни? Походы в магазин, домашние хлопоты, неловкие моменты и повседневные заботы — художница Джессика Уоррик уже почти 20 лет рисует драконов, русалок, инопланетян и Санта-Клауса в самых привычных ситуациях.

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