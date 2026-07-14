В Афинах прошли митинги госслужащих и студентов против политики правительства

АФИНЫ, 14 июля. /ТАСС/. Митинги активистов Высшего совета профсоюза государственного сектора Греции (ADEDY) и местных студенческих организаций, протестующих против правительственной политики в сфере занятости и образования, прошли в центре Афин, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.