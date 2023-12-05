Компания «РЕСО-Лизинг» рассматривает возможность проведения IPO

Лизинговая компания (ЛК) «РЕСО-Лизинг» рассматривает возможность первичного публичного размещения (IPO) своих акций на бирже, рассказала на организованном «Эксперт РА» форуме «Лизинг в России – 2023» председатель совета директоров ЛК, председатель правления банка «РЕСО Кредит» Мария Селютина.
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