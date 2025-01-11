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Трамп превратит Мексику в американскую Украину

Трамп превратит Мексику в американскую Украину

@ Evan Vucci/AP/ТАСС,Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Избранный президент США Дональд Трамп спровоцировал в Америке спор о том, какой должна быть «справедливая» территория США: вдвое больше нынешней за счет присоединения Канады или, наоборот, вдвое меньше, поскольку весь юго-запад был отобран у Мексики.

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