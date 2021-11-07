Медвежий угол

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  • Православный Коммунист Православный Коммунист
    та похер кто тони там такие !! казахи мазахи или папуасы !! накол всех этих педерастов !!!Приключения казах...

Приключения казахских азербайджанцев в России

Приключения казахских азербайджанцев в России

автор - Политические будни Многие запутались – так казахи из Оренбурга или не казахи? Или кавказцы? Не казахи, все, точка.

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Дмитрий Соловьев
автор, там уже слышны вопли что "приезжие" защищались - типа тот папаша с ребенком НА НИХ НАПАЛ... блеать все понимаю, но насколько надо быть тупыми дебилами, чтоб такую куйню утверждать ну полностью нет адекватности
АЛИСАbloger
Если бы не ребенок, упекли бы русского, ведь у него судимость. А иноземцам у нас завсегда почет и уважение.
Nata
Они деньги заплатили - гражданство купили. А если заплатили, то по их мнению , они здесь хозяева. Это не тупость - это менталитет.
Николай
Бастрыкин мудро поступает, переквалифицировав это преступление! Но надо в Закон ввести и то что избиение ЛЕЖАЧЕГО человека - это НЕ драка, а именно ПОКУШЕНИЕ на УБИЙСТВО!!! И раньше дрались, НО такой ДИКОСТИ как избивать лежачего, да ещё ногами не было!
карла карлова
Гнать всех чурок из России-это самое верное решение.
Ваша Светлость
Более вонючих гадов, чем азербараны в мире не сыскать. А в РФ эти чурбаны чувствуют себя вольготно потому что давно скупили ментов пачками...
Анатолий Пахотин
Согласен
валерий двойнишников
Гнать, гнать-упал пинка под за и дальше...Власть-если ты есть прими меры, не доводи до греха.
Teodor
Моя мать пять лет ждала российского гражданства, будучи рожденной в СССР. Не дождалась, хоть я был гражданином России. Она не участвовала в драках, не холила на митинги. А вот новоиспеченные "русифицированные ублюдки" получают и позорят звание гражданина России. Их нужно судить, выгонять за пределы Страны. А вот, как себя чувствуют чинуши-взяточники, присвоившие им, не заслуженно, гражданство. Почему их не сидят в тюрьме? Они заслуживают этого не меньше!
Православный Коммунист Православный Коммунист
та похер кто тони там такие !! казахи мазахи или папуасы !! накол всех этих педерастов !!!
Veera Golub
Еще одно подтверждение - русским, или родившимся в России и имеющим право на гражданство, получить то самое гражданство- адский ад надо пройти. А такие выходцы из бывших республик, молокососы-дегенераты, родившиеся уже после распада СССР, легко получают паспорта, едут куда хотят, делают что хотят, грабят, насилуют и убивают... А еще пишут везде, что в России убыль населения. Наверное, таких ублюдков запускают в страну, чтобы населения стало еще меньше.

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