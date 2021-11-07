Приключения казахских азербайджанцев в России

Медвежий уголПолитикаПриключения казахских азербайджанцев в России автор - Политические будни Многие запутались – так казахи из Оренбурга или не казахи? Или кавказцы? Не казахи, все, точка.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДмитрий Соловьевавтор, там уже слышны вопли что "приезжие" защищались - типа тот папаша с ребенком НА НИХ НАПАЛ... блеать все понимаю, но насколько надо быть тупыми дебилами, чтоб такую куйню утверждать ну полностью нет адекватностиАЛИСАblogerЕсли бы не ребенок, упекли бы русского, ведь у него судимость. А иноземцам у нас завсегда почет и уважение.NNataОни деньги заплатили - гражданство купили. А если заплатили, то по их мнению , они здесь хозяева. Это не тупость - это менталитет.ННиколайБастрыкин мудро поступает, переквалифицировав это преступление! Но надо в Закон ввести и то что избиение ЛЕЖАЧЕГО человека - это НЕ драка, а именно ПОКУШЕНИЕ на УБИЙСТВО!!! И раньше дрались, НО такой ДИКОСТИ как избивать лежачего, да ещё ногами не было!карла карловаГнать всех чурок из России-это самое верное решение.Ваша СветлостьБолее вонючих гадов, чем азербараны в мире не сыскать. А в РФ эти чурбаны чувствуют себя вольготно потому что давно скупили ментов пачками...Анатолий ПахотинСогласенВДвалерий двойнишниковГнать, гнать-упал пинка под за и дальше...Власть-если ты есть прими меры, не доводи до греха.TTeodorМоя мать пять лет ждала российского гражданства, будучи рожденной в СССР. Не дождалась, хоть я был гражданином России. Она не участвовала в драках, не холила на митинги. А вот новоиспеченные "русифицированные ублюдки" получают и позорят звание гражданина России. Их нужно судить, выгонять за пределы Страны. А вот, как себя чувствуют чинуши-взяточники, присвоившие им, не заслуженно, гражданство. Почему их не сидят в тюрьме? Они заслуживают этого не меньше!Православный Коммунист Православный Коммунистта похер кто тони там такие !! казахи мазахи или папуасы !! накол всех этих педерастов !!!Veera GolubЕще одно подтверждение - русским, или родившимся в России и имеющим право на гражданство, получить то самое гражданство- адский ад надо пройти. А такие выходцы из бывших республик, молокососы-дегенераты, родившиеся уже после распада СССР, легко получают паспорта, едут куда хотят, делают что хотят, грабят, насилуют и убивают... А еще пишут везде, что в России убыль населения. Наверное, таких ублюдков запускают в страну, чтобы населения стало еще меньше.Комментировать
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