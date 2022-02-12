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Санкции, которых не переживёт Россия.

Санкции, которых не переживёт Россия.

Друзья, оказалось, что мы пропустили прекрасное: на днях прошёл слушок, что в случае российского вторжения на Украину США введут против нас самые ужасные из всех санкций, которые только могли случиться с Россией.

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