Санкции, которых не переживёт Россия.

Друзья, оказалось, что мы пропустили прекрасное: на днях прошёл слушок, что в случае российского вторжения на Украину США введут против нас самые ужасные из всех санкций, которые только могли случиться с Россией.
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