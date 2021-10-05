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Цукерберг извинился перед пользователями за глобальный сбой ресурсов Facebook

Цукерберг извинился перед пользователями за глобальный сбой ресурсов Facebook

Марк Цукерберг разместил в Facebook личные извинения за многочасовой сбой в работе соцсетей.Американский миллиардер, владелец компании Facebook Марк Цукерберг извинился за многочасовой сбой в работе соцсетей, но не упомянул о причинах происшествия.

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