Цукерберг извинился перед пользователями за глобальный сбой ресурсов Facebook

Марк Цукерберг разместил в Facebook личные извинения за многочасовой сбой в работе соцсетей.Американский миллиардер, владелец компании Facebook Марк Цукерберг извинился за многочасовой сбой в работе соцсетей, но не упомянул о причинах происшествия.
Марк Цукерберг разместил в Facebook личные извинения за многочасовой сбой в работе соцсетей.Американский миллиардер, владелец компании Facebook Марк Цукерберг извинился за многочасовой сбой в работе соцсетей, но не упомянул о причинах происшествия.
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