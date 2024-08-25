Враг пытается закрепиться, но «Валькирия» уничтожает огневые точки и позиции ВСУ (ВИДЕО)

Противник зашёл в СНТ Северное в районе н. п. Каменское Запорожской области и опять попытался закрепиться, операторы специального подразделения 4 военной базы ВС РФ «Валькирия» выследили огневые точки ВСУ.
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