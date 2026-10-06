Трамп пообещал помочь России справиться с «армией чумы»

Дональд Трамп пообещал помочь России справиться со «вспышкой чумы». Об этом он заявил на брифинге. Так он ответил на вопрос, беспокоит ли его «вспышка чумы» в России.
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