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Экс-адмирал Гюрдениз: Турции нужно выйти из НАТО ввиду событий вокруг Украины и планируемого США «сведения счетов в Тихом океане»

Экс-адмирал Гюрдениз: Турции нужно выйти из НАТО ввиду событий вокруг Украины и планируемого США «сведения счетов в Тихом океане»

Анкаре необходимо выйти из Североатлантического альянса ввиду событий вокруг Украины и планируемого Соединенными Штатами «сведения счетов в Тихом океане».

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