Земля станет непригодной для жизни: когда наступит конец света

В ближайший миллиард лет возрастет активность Солнца, из-за чего Земля станет похожей на Венеру. К такому мнению пришли ученые из Бристольского университета, исследования которых опубликовано в журнале Nature.
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