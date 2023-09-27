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Земля станет непригодной для жизни: когда наступит конец света

Земля станет непригодной для жизни: когда наступит конец света

В ближайший миллиард лет возрастет активность Солнца, из-за чего Земля станет похожей на Венеру. К такому мнению пришли ученые из Бристольского университета, исследования которых опубликовано в журнале Nature.

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