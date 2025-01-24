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Бойцы группировки «Восток» подняли флаг России над Великой Новоселкой

Бойцы группировки «Восток» подняли флаг России над Великой Новоселкой

Продвижение Армии России на Донбасском фронте продолжается.Русские военные подняли лаг над посёлком Великая Новосёлка к западу от Донецка (ДНР) Эксклюзивные кадры начала освобождения Великой Новоселки группировкой «Восток» публикует Тelegram-канад жальневосточной группировки войск Армии России «Воин DV».

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