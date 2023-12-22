«Лучше бы продолжал изображать попугая»: Геннадий Хазанов заговорил о патриотизме

Татьяна

Хуцпа попёрла из комика Хазанова, желчный он какой-то, внутри себя сам с собой постоянно дерётся, да и его оппонентам достаётся тоже. Задолбали эти комики, строящие из себя великих политиков, а со стороны обычного здравомыслящего человека это выглядит более чем комично-ну комики же, скоморохи...они другими редко бывают. Один комичный жид на Украине довёл страну почти до исчезновения, лучше бы продолжал играть на рояле своим пенисом...и Украина была бы цела. А вот Хазанов таких высот не достиг, да и кто бы ему дал это сделать в России.