С кем вы, мастера культуры? Худрук Театра эстрады Геннадий Хазанов оскорбил Россию высказыванием о «патриотизме как рабстве», а также продолжает критиковать СВО в соцсетях «Насилие не может быть сделано одним человеком над многими, а только преобладающим большинство в единомышленном невежестве».
«Лучше бы продолжал изображать попугая»: Геннадий Хазанов заговорил о патриотизме
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Анатолий Витушкин
Худруком театра не может быть человек, выступающий против борьбы страны за своё выживание.
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10 час.
Татьяна
Хуцпа попёрла из комика Хазанова, желчный он какой-то, внутри себя сам с собой постоянно дерётся, да и его оппонентам достаётся тоже. Задолбали эти комики, строящие из себя великих политиков, а со стороны обычного здравомыслящего человека это выглядит более чем комично-ну комики же, скоморохи...они другими редко бывают. Один комичный жид на Украине довёл страну почти до исчезновения, лучше бы продолжал играть на рояле своим пенисом...и Украина была бы цела. А вот Хазанов таких высот не достиг, да и кто бы ему дал это сделать в России.
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10 час.
И
Иринушка
Очередная старая сволочь. Наглая и тупая.
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9 час.
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