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А было ли энергетическое перемирие? Скепсис в Кремле и уговоры Зеленского. Итоги 12 октября

А было ли энергетическое перемирие? Скепсис в Кремле и уговоры Зеленского. Итоги 12 октября

Президент США Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной, но ни Москва, ни Киев об этом не слышали.

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