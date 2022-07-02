Агітаційний плакат із закликом проголосувати за кандидатуру Піта Арредондо до міської ради Ювалде, 29 травня 2022 року Глава поліції шкільного округу Ювалде, де сталася масова стрілянина, покине міську раду Піт Арредондо піддався різкій критиці за бездіяльність поліцейських під час стрілянини у початковій школі Піт Арредондо, начальник поліцейського управління об'єднаного незалежного шкільного округу Ювалде, вийде […] Сообщение Голова поліції шкільного округу Ювалде, де сталася масова стрілянина, залишить міську раду появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.