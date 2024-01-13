Новый «Ланцет» шансов своим целям не оставляет

Российские барражирующие боеприпасы совершенствуются непрерывно Виталий Орлов На фото: беспилотный летательный аппарат системы высокоточного оружия LANCET (Фото: Kalashnikov Media / Global Look Press) Мы абсолютно не погрешим против истины заявив, что барражирующие боеприпасы семейства «Ланцет» (компания «ZALA AERO GROUP Беспилотные системы», г.
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