Новый «Ланцет» шансов своим целям не оставляет

Российские барражирующие боеприпасы совершенствуются непрерывно Виталий Орлов На фото: беспилотный летательный аппарат системы высокоточного оружия LANCET (Фото: Kalashnikov Media / Global Look Press) Мы абсолютно не погрешим против истины заявив, что барражирующие боеприпасы семейства «Ланцет» (компания «ZALA AERO GROUP Беспилотные системы», г.