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В России подорожали запчасти на автомобили из Китая

В России подорожали запчасти на автомобили из Китая

Стоимость выросла на 45%. Ремонт автомобилей в России теперь будет обходиться дороже. Цены на оригинальные запчасти для китайских машин выросли на 45%, сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) в Telegram.

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