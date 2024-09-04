В России подорожали запчасти на автомобили из Китая

Стоимость выросла на 45%. Ремонт автомобилей в России теперь будет обходиться дороже. Цены на оригинальные запчасти для китайских машин выросли на 45%, сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) в Telegram.
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