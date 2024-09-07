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Коул Кэсселс: «Скучаю по фастфуду, которого нет нигде, кроме как в США»

29-летний нападающий перешел в «Авангард» из Северной Америки в это межсезонье. – По каким вещам из дома вы будете больше всего скучать в России? – Безусловно, по семье.

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