6 сентября – День образования в системе МВД России подразделений по противодействию экстремизму

История образования подразделений по противодействию экстремизму в структуре Министерства внутренних дел Российской Федерации берет свое начало с сентября 2008 года.

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