RT Russia

11 017 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Рябенко
    Это подарок Лукашенко от Украины  за поставки тихим сапом энергоресурсов и организованные минские соглашения.Белоруссия потреб...
  • Михаил Кицис
    Оценку действия миротворцев должны давать те страны для которых миротворцы являются силами разъединения. Причём тут М...МИД : действия ро...
  • николай вожаков
    Гражданин Франции, жена-гражданка Америки, дети-граждане Великобритании. Охренеть.Песков анонсирова...

Ефимов: в районе Лефортово реорганизуют территорию бывшей промзоны «Серп и Молот»

Ефимов: в районе Лефортово реорганизуют территорию бывшей промзоны «Серп и Молот»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил что территорию бывшей промышленной зоны «Серп и Молот» и земельного участка на 2-й Синичкиной улице в районе Лефортово (ЮВАО) реорганизуют.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх