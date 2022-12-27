Ефимов: в районе Лефортово реорганизуют территорию бывшей промзоны «Серп и Молот»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил что территорию бывшей промышленной зоны «Серп и Молот» и земельного участка на 2-й Синичкиной улице в районе Лефортово (ЮВАО) реорганизуют.
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