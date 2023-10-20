Как освобождали Запорожье

Николай ВОЗНЕСЕНСКИЙ (Молдова) 14 октября 1943 года в ходе первого в истории Великой Отечественной войны ночного танкового штурма была освобождена левобережная, основная часть советского города с древней историей.
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