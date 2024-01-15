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Царьград

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Черепа со следами трепанации и головы на шестах нашли в Новосибирской области

Черепа со следами трепанации и головы на шестах нашли в Новосибирской области

Невероятную находку обнаружили в Караканском бору, в окрестностях села Быстровка.В Новосибирской области, недалеко от села Быстровка, в Караканском бору нашли черепа со следами трепанации и человеческие головы, помещённые на шесты.

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