Приезжий обозвал русского парня "русской свиньёй" прямо во время поединка. Спешные извинения уже записаны Выходец из Азербайджана в очередной раз показал, как приезжие на самом деле относятся к нам и ко всему русскому в целом.
Дети гастарбайтеров с ножом на русскую девочку в Новосибирске: абсурд, который не снился даже в кошмарах
Комментарии
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Георгий Корнев
Что то нет комментария некого Александра, что преступность не имеет национальности. И слава Богу. Сомневаюсь, что эти "детишки" посмели приставать к девочке своей же национальности. Сразу бы ответка прилетела от родственников. Напрашивается вывод (лично моё мнение), что преступность часто имеет национальность.
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16 час.
Георгий Корнев
И чего добьёшься не идя на выборы? Придут на выборы 2 родственника члена ЕР, и выборы признают состоявшимися. Не нравится политика действующей власти, выборы единственно законный способ поменять состав Думы. Так что всем надо ходить на выборы, что бы потом не жаловаться, что от меня ничего не зависит. Только при голосовании своей головой думать, а не то, что на работе навязывают. Партийная деятельность на предприятиях у нас запрещена. Выходи с предприятия (организации), на район и агитируй сколько хочешь. Подумаешь, разрешение на митинг не дадут (поводов много: СВО, ковид 19, мешаешь движению и т. д.).
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16 час.
Виктор Бакин
Нужно ввести в закон об отзыве депутата, который не справился и не выполнил свои обещания. И наказать, а потом посмотрим кто в думу сунется!
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15 час.
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