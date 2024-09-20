Зимой Украина может остаться без сотовой связи

КИЕВ, 20 сентября, ФедералПресс. Глава направления развития мобильного интернета Министерства цифровой трансформации Украины Станислав Прибитько предупредил, что зимой в стране возможны отключения мобильной связи на срок до 18–20 часов в сутки.
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