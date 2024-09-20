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Зимой Украина может остаться без сотовой связи

Зимой Украина может остаться без сотовой связи

КИЕВ, 20 сентября, ФедералПресс. Глава направления развития мобильного интернета Министерства цифровой трансформации Украины Станислав Прибитько предупредил, что зимой в стране возможны отключения мобильной связи на срок до 18–20 часов в сутки.

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