Бывшего директора НИИ туберкулеза Краснова оставили в колонии

Краснов был осужден на 4 года и 6 месяцев лишения свободы за растрату в особо крупном размере. Первомайский районный суд Новосибирска сегодня, 13 февраля, рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-директора НИИ туберкулеза Владимира Краснова.