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Дзен Дневник

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Из-за Ольги Бузовой минкульт одобрил идею с дресс-кодом

Ведущая и певица Ольга Бузова и ряд других громких скандалов повлияли на решение депутатов. Депутат Госдумы Ирина Филатова выступила с предложением ввести запрет на откровенные сценические наряды после последних скандалов, связанных с нарядами артистов.

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