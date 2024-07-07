Из-за Ольги Бузовой минкульт одобрил идею с дресс-кодом

Ведущая и певица Ольга Бузова и ряд других громких скандалов повлияли на решение депутатов. Депутат Госдумы Ирина Филатова выступила с предложением ввести запрет на откровенные сценические наряды после последних скандалов, связанных с нарядами артистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)