В стадии обострения: Лавров назвал психологические комплексы США

У Соединенных Штатов есть комплексы превосходства и безнаказанности, причем они обостряются. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для телеканала CBS News, комментируя действия Вашингтона в отношении Москвы.
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