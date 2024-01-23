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В стадии обострения: Лавров назвал психологические комплексы США

В стадии обострения: Лавров назвал психологические комплексы США

У Соединенных Штатов есть комплексы превосходства и безнаказанности, причем они обостряются. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для телеканала CBS News, комментируя действия Вашингтона в отношении Москвы.

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