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Пустые обещания и несбывшиеся надежды: как прошел саммит НАТО

Пустые обещания и несбывшиеся надежды: как прошел саммит НАТО

На этой неделе украинская делегация добивалась в Вашингтоне трех вещей: гарантий вступления в НАТО, 120 истребителей F-16 и чтобы натовское ПВО с территории Польши и Румынии закрыло западные области Украины.

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