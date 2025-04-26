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Закон, порядок, государство

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Правительство выделило дополнительные средства на оказание помощи пострадавшим жителям Курской области

Распоряжение от 25 апреля 2025 года №1036-р.

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