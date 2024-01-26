В столовой завода «Фиолент» в Симферополе обед стоит 75 рублей

Забота о коллективе, высокий технологический уровень производства и продукции позволил предприятию пережить тяжёлые 90-е, и сейчас портфель заказов полон, есть высокоточное оборудование, а сам завод работает в три смены.
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