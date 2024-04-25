В деле замминистра обороны появился предполагаемый взяткодатель: соучредитель компании «Олимпситистрой»

Крупнейшими контрагентами компании были структуры Минобороны. А чистая прибыль «Олимпситистроя» по итогам прошлого года приблизилась к 11 млрд рублейБасманный суд в четверг арестовал счета отстраненного от должности замминистра обороны Тимура Иванова по делу о получении взятки.
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