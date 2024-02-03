Слон догнал и чудом не растоптал нерасторопного туриста

Двое туристов, решивших в конце прошлого месяца запечатлеться на фоне слона, идущего вдоль обочины трассы 766, проходящей через национальный парк Бандипур на юге Индии, еле унесли ноги от разъярённого зверя.
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