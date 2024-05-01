Роднина разгоняет новый скандал в «неспортивной России»: «Вижу только алкашей, у них нет денег на кафе»

ЕМ

Евгений Маринов

Перестаньте обсуждать личность Родниной - речь то в статье не о ней, читать то хоть умеете, или только обвинять? роднина не ангел, особенно после того, как стала оправдывать спортсменов, собирающихся на олимпиаду в Париж без Гимна и без флага России - "они же готовились....". Но статья то не о ней - статья о том, что нам всем надо больше внимания уделять своему физическому здоровью и о том, как это можно улучшить. И о том, что преподавание физкультуры в школе надо изменить. А когда кто то предложить обсудить личность Родниной - тогда к месту будут и обсуждения ее поступков.