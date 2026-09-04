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Происшествия

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В Республике Хакасия по подозрению в организации двойного убийства в 1993 году задержаны лидер криминальной группировки и его сообщник

В Республике Хакасия по подозрению в организации двойного убийства в 1993 году задержаны лидер криминальной группировки и его сообщник

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возобновлено расследование уголовного дела, возбужденного в 1993 году по факту убийства двух жителей Республики Хакасия 38 и 45 лет.

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