Какой ваш Лунный знак зодиака, и что он расскажет о вашей судьбе Алёна ЮрьеваМы привыкли определять себя по солнечному знаку — Козерог, Телец, Водолей… Все просто: дата рождения четко указывает на знак, через который в тот момент проходило Солнце.
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