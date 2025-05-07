Какой ваш Лунный знак зодиака, и что он расскажет о вашей судьбе Алёна ЮрьеваМы привыкли определять себя по солнечному знаку — Козерог, Телец, Водолей… Все просто: дата рождения четко указывает на знак, через который в тот момент проходило Солнце.