Почему возникает серый край на желтке вареного яйца?

Среднестатистический россиянин в год ест больше 300 куриных яиц, но многие боятся серого «налета». Откуда он вообще берется на желтке? Среднестатистический россиянин в год ест больше 300 куриных яиц: в виде омлета, болтуньи, яичницы.
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