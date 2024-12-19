Налетчиков на банкомат задержали после неудачного покушения в Новосибирске

В СИЗО оказались трое жителей Новосибирска – Евгений Шабанов, Анатолий Лаптев и Вадим Малышев. В отношении налетчиков на банкоматы возбуждены уголовные дела по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража».