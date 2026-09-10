Сказка о «почти сбитом» борте Зеленского

Зеленский, видно, нашел способ поднять свой упавший рейтинг. Он по секрету рассказал премьеру Норвегии о том, что его самолет чуть было не подбил дрон в Молдавии после вылета из Кишинева.
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