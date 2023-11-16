Университет Тулана выяснил, что усиленная борьба с гипертонией снижает риск деменции

Ученые из Тулейнского университета провели исследование, которое показало, что более тщательный контроль артериального давления может значительно снизить риск развития деменции у взрослых, страдающих гипертонией.
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