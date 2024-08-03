Мария Захарова призвала Белый дом ввести санкции против американской тюрьмы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к властям США после того как вернувшийся на Родину по обмену заключенными россиянин Роман Селезнев рассказал, каково это — находиться в американской тюрьме, а за решеткой он провел десять лет.
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